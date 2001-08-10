Якутский кредитный портфель ВТБ вырос на 10%
По итогам первого квартала кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Республике Саха (Якутия) увеличился на 10% и превысил 43,7 млрд рублей.
Розничный кредитный портфель вырос на 9,5% и на отчетную дату приблизился к 32 млрд рублей. Кредиты наличными формируют в нём 18,7 млрд рублей (+3,4%). Опережающую динамику продемонстрировал ипотечный портфель: увеличившись с начала года на 19,8%, на 1 апреля 2019 года он достиг 13,2 млрд рублей.
Объем привлеченных средств физических лиц составил 20 млрд рублей, из них депозиты - 9,7 млрд рублей (+6%).
В отчетном периоде ВТБ почти на треть увеличил объем выдачи кредитов жителям Республики, по итогам первого квартала он составил 4,2 млрд рублей. Более динамично росли ипотечные выдачи: сумма займов, предоставленных на приобретение недвижимости, увеличилась на 64% и составила 1,7 млрд рублей. Еще 2,5 млрд рублей банк выдал в виде кредитов наличными (+6%).
Кредитный портфель юрлиц, увеличившись с начала года на 12%, на 1 апреля 2019 года превысил 11,7 млрд рублей. В том числе 10 млрд рублей составляют кредиты среднему и малому бизнесу: займы данному сегменту выступили драйвером роста корпоративного портфеля (+14%).
Управляющий ВТБ в Якутии Денис Леонтьев прокомментировал: «Активная работа со средним и малым бизнесом позволила нам значительно увеличить корпоративный кредитный портфель. В розничном сегменте стоит отметить прирост портфеля жилищных кредитов, что подтверждает наши ожидания: в текущем году сохранится заданная прошлым годом динамика роста ипотечного рынка».
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