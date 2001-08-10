Закон о повышении пенсионного возраста разъясняют островитянам

Заблаговременная работа организована в клиентских службах регионального Пенсионного фонда. Она проводится в отношении 4 181 женщины, даты рождения которых приходятся на 1969 — 1970 годы и 2 851 мужчины, которые родились в 1964 — 1965 годах, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного отделения ПФР.

С 2019 года изменились требования к возрасту, дающему право на назначение страховой пенсии по старости.

Напомним, с этого года начался переходный период, в течение которого произойдет поэтапное повышение пенсионного возраста. По завершении этого периода, на Сахалине и Курилах пенсия будет назначаться на пять лет позже, чем сейчас: мужчинам — в 60 лет, женщинам — в 55 лет.

Переходный период продлится десять лет и коснется мужчин 1964 — 1968 г.г. рождения и женщин 1969 — 1973 г.г. рождения. «Шаг» увеличения пенсионного возраста - по году в год, с нарастанием до пяти лет по отношению к «старому» сроку выхода на пенсию. Это общий порядок.

Но есть в новых правилах «послабление» для граждан, которым по старому законодательству предстояло выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах. В принятом законодательстве для них существует льгота - они имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Расскажем о тех, кому предстояло по старому закону выходить на пенсию в 2019 году.

Изменения затронут мужчин 1964 года рождения и женщин 1969 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполняется 55 и 50 лет соответственно. По общему порядку переходного периода право на назначение пенсии они должны были получить через год, в 2020 году. А с учетом льготы, заложенной в законодательство, они получают право выйти на пенсию на шесть месяцев раньше, т.е. во второй половине 2019 года (если рождены в первом полугодии) или в первой половине 2020 года (если рождены во втором полугодии). В возрасте 55 лет 6 месяцев - мужчины и 50 лет 6 месяцев - женщины.

Поясним на примере. Те, кто родился в январе 1964 года, в июле нынешнего года, при наличии всех требуемых условий, получают право на назначение страховой пенсии по старости. А значит, за месяц до этого срока, то есть, в июне — они могут обращаться в клиентские службы наших территориальных органов.

Кроме того, с гражданами предпенсионного возраста в клиентских службах Пенсионного фонда организована заблаговременная работа. Она проводится в отношении 4 тыс. 181 женщины, даты рождения которых приходятся на 1969 — 1970 годы и 2 тыс. 851 мужчины, которые родились в 1964 — 1965 годах.

Кстати, граждане, которые родились позднее, могут самостоятельно обращаться в территориальные органы для предварительной оценки права на страховую пенсию по старости. Специалисты ПФР оценят представленные документы, окажут содействие в истребовании необходимых сведений индивидуального лицевого счета (документов о стаже, зарплате, уплаченных страховых взносов и т. д.).

Отметим, на Сахалине и Курилах повышение пенсионного возраста вообще не предусматривается для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют 20 лет общего страхового стажа работы, из них 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет - в приравненных к ним местностях.

Это же положение относится и к лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).

Добавим также о том, что без изменений возраст выхода на пенсию остается, в частности, у работников вредных и опасных производств, у граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.