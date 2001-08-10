Около девяти тысяч молодых сахалинцев получают пенсию

Защита островных детей осуществляется по нескольким направлениям. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ по месту жительства назначают пенсии по случаю потери кормильца; устанавливают ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и назначают этой категории детей социальные пенсии по инвалидности, а также, как федеральным льготникам, ежемесячные денежные выплаты, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отдление ПФР.

Пенсия по случаю потери кормильца, назначаемая территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, бывает страховая и социальная.

И страховую и социальную пенсию по потери кормильца получают дети до 18 лет, а если человек обучается в образовательном учреждении по очной форме (кроме образовательных учреждений дополнительного образования), то до окончания очного обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет (детям чернобыльцев – до 25 лет).

Размеры социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца разные.

Так, средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца в Сахалинской области с 1 января 2019 года составляет — 10 тыс. 272 рубля.

А размер социальной пенсии по случаю потери кормильца с 1 апреля 2019 года составляет:

для детей, потерявших обоих родителей — 14 тыс. 794,82 рубля (по югу Сахалина), 16 тыс. 908,37 рубля (Оха, Ноглики), 21 тыс. 135,46 рубля (Курилы);

для детей, потерявших одного из родителей — 7 тыс. 397,38 рубля (по югу Сахалина), 8 тыс. 454,14 рубля (Оха, Ноглики), 10 тыс. 567,68 рубля (Курилы).

На Сахалине и Курилах пенсии по случаю потери кормильца по обоим основаниям (страховая и социальная) получают — 7 тысяч 62 человека.

Среди получателей социальной пенсии по инвалидности у нас в регионе проживает 1 тысяча 830 детей-инвалидов. У этой категории получателей размер социальной пенсии с 1 апреля 2019 года составляет:

в южных и центральных районах Сахалина — 17 тыс. 753,53 рубля;

в Охинском и Ногликском районах — 20 тыс. 289,74 рубля;

на Курильских островах — 25 тыс. 362,18 рубля.

Наряду с назначением социальной пенсии по инвалидности, дети-инвалиды входят в число федеральных льготников и имеют право на получение ежемесячных денежных выплат, размер которых в настоящее время, без отказа от набора социальных услуг (НСУ), составляет 1 тыс. 580,2 рубля.

Кроме того, с 2013 года, в соответствии с Указом Президента РФ, установлены ежемесячные выплаты по уходу неработающим родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям) детей-инвалидов. Размер денежной выплаты составляет 5 тыс. 500 рублей. С 1 июля нынешнего года он увеличится до 10 тыс. рублей. Этот размер ещё умножается на районный коэффициент, действующий по месту жительства.

Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет не родитель или опекун, а другое неработающее трудоспособное лицо, то размер выплаты составляет 1 тыс. 200 рублей (плюс районный коэффициент).