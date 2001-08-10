Банк ВТБ нарастил выдачу ипотечных кредитов на Сахалине

В первом квартале текущего года ВТБ нарастил объем ипотечных продаж в Сахалинской области до 700 млн рублей, что на 29% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Кредиты на покупку жилья получили 190 семей (+10% к показателю первого квартала 2018 года), сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу банка.

Ипотечный портфель сахалинского подразделения ВТБ вырос с начала года на 14% и на 1 апреля 2019 года составил 6,7 млрд рублей.

В первом квартале 2019 года доля квартир, приобретаемых в ипотеку клиентами ВТБ в новостройках, на Сахалине возросла до 35% от общего числа оформленных жилищных кредитов (с 22% в аналогичном периоде прошлого года). Средняя сумма ипотечного займа в этот период достигла 3 млн рублей против 2,7 млн рублей годом ранее.

Наибольшим спросом у жителей региона пользуется ипотечная программа ВТБ «Люди дела», которая предполагает сниженные ставки по ипотеке для работников бюджетной сферы. В рамках неё с начала года банк выдал в регионе порядка 70 кредитов на сумму 236 млн рублей. Второй по популярности является программа «Больше метров – ниже ставка»: в первом квартале по ней выдано почти 50 кредитов на сумму 160 млн рублей.

Также среди жителей края востребована программа «Победа над формальностями»: по ней можно получить кредит без предоставления справок о доходе. В январе-марте этим предложением воспользовались 38 человек, оформившие кредиты на 200 млн рублей. Значительно возрос спрос на рефинансирование ипотечных кредитов, взятых в других банках: в первом квартале текущего года свои кредиты в ВТБ уже перевели 32 сахалинских семьи. Сумма выдач составила 95 млн рублей, это на 35% больше, чем в январе-марте 2018 года.

ВТБ занимает лидирующие позиции на ипотечном рынке Сахалинской области. По итогам прошлого года доля банка по выдачам таких кредитов выросла на 5% и составила 27% регионального рынка. Доля по кредитному портфелю, увеличившись на 4%., достигла 23%.

«Мы развиваем сотрудничество с Правительством Сахалинской области в области жилищного кредитования. Теперь в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» у сахалинцев появилась возможность приобрести готовые квартиры и жилые дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости у физического или юридического лица в сельских поселениях. Отмечу, что ставка по таким кредитам является фиксированной на весь срок и может составлять до 5% годовых», – отметил управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов.

На сегодняшний день кредит в ВТБ в рамках стандартных программ можно оформить по ставке от 9,7% годовых. Также клиенты, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», имеют возможность снизить ставку по ипотечному кредиту до 0,6 п.п.