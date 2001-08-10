Вопрос газификации Сахалинской области власти планируют закрыть к 2025 году

Валерий Лимаренко на прямой линии анонсировал соглашение «Газпромом». В ходе разговора главы области с островитянами были озвучены вопросы, касающиеся низкого уровня газификации островов. Телефонные звонки по этой теме поступили от жителей разных районов области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Врио губернатора отметил, что был удивлен, когда узнал, что в «газовом» регионе только 31% населения пользуется «голубым топливом».

– Это несправедливо по отношению к людям. Поэтому совместно с «Газпромом» было принято решение провести сетевой газ. Компания берет на себя обязательства по «высокой» части, мы сделаем «низкую». Таким образом до 2022 года сумеем удвоить сегодняшний показатель газификации до 62%, и выйдем на среднероссийский уровень, – сказал Валерий Лимаренко.

Сегодня областные власти дорабатывают с представителями «Газпрома» программу следующей пятилетки. Очередное соглашение о сотрудничестве с компанией будет подписано на встрече с Алексеем Миллером в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге.

Полностью закрыть вопрос газификации области власти намерены к 2024-2025 году. Доля обеспеченных сетевым газом жителей региона достигнет 81%, остальное составит автономное питание – СПГ и другие источники.

Валерий Лимаренко уточнил, что эта программа уже сформирована, есть договоренность с компанией «Газпром». Денежные средства на эти цели в бюджете запланированы. Сроки подачи газа в дома у каждого района свои, главы муниципальных образований с этой информацией ознакомлены. Котельные сразу будут проектироваться из расчета работы на газе.

Также Валерий Лимаренко рассказал о переговорах «Роснефтью» по поводу строительства на Сахалине нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, на острове будут строить цементный завод и предприятие по глубокой переработке леса.