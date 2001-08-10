Более 8 тысяч пенсий назначено в островном регионе в прошлом году

На 1 января 2019 года в Сахалинской области проживало 164 697 пенсионеров. Работающих – 56 тысяч 265 пенсионеров, это 34% от общего количества островных пенсионеров. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение ПФР.

В 2018 году назначено различных видов пенсий 8 081. Из них страховых пенсий по старости - 5 696. Произведено перерасчётов по разным основаниям 290 тысяч.

Средний размер выплачиваемой страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в Сахалинской области на 1 октября 2018 года составлял 19 081 рубль, в результате корректировки с 1 января 2019 года он увеличился до 20 426 рублей. В связи с корректировкой размеров страховых пенсий, увеличенные выплаты получают 98 209 островных неработающих пенсионеров.

В 2018 году Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области выплатило пенсий и пособий на сумму 37 миллиардов 817,3 миллиона рублей.

Отметим, сегодня каждому сахалинцу и курильчанину доступны 52 электронных сервиса на сайте Пенсионного фонда России, в числе которых все ключевые государственные услуги ПФР.

Например, ежегодно увеличивается количество жителей области, желающих назначить пенсию через Интернет. Так, в 2018 году 4 тысячи заявлений на назначение пенсий поступили в территориальные органы ПФР по электронным каналам. Это составляет 49,6 % от всех принятых в области заявлений на назначение пенсий. Речь идет о разных видах пенсий: страховых, по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных, и накопительных пенсиях.

В прошлом году принят федеральный закон, устанавливающий новые параметры в системе обязательного пенсионного страхования. А с нынешнего года начался переходный период, в течение которого произойдет поэтапное повышение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и по государственному пенсионному обеспечению.

По завершении переходного периода, на Сахалине и Курилах досрочная страховая пенсия по старости будет назначаться на пять лет позже, чем сейчас: мужчинам — в 60 лет, женщинам — в 55 лет.

В Отделении и территориальных органах проведена большая работа. Изменения, внесенные в законодательство, обусловили необходимость проверки многотысячных списков пенсионеров, льготников, предпенсионеров.

Федеральным законом введен новый термин — предпенсионный возраст. Например, правом на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут пользоваться уже за пять лет до наступления нового пенсионного возраста, с учетом переходных положений.

В связи с этим, областное Отделение Пенсионного фонда РФ запустило новый вид информирования, в рамках которого предоставляются сведения, подтверждающие предпенсионный возраст человека.

Ежедневная работа специалистов областного Отделения Пенсионного фонда России, территориальных подразделений и клиентских служб - связана с огромной ответственностью и направлена на реализацию социальных гарантий и прав, провозглашённых государством.