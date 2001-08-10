Груши, яблоки и лимоны подорожали на Сахалине

Сводный индекс потребительских цен по Сахалинской области в мае 2019 года составил 100,2% (за период с начала года – 101,7%). Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,3% (за период с начала года - на 3,2%), непродовольственные товары - на 0,2% (за период с начала года - на 0,7%), услуги - на 0,2% (за период с начала года - на 0,9%), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинстат.

В группе продовольственных товаров прирост цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, составил в среднем 0,4%. Рост цен на овощи традиционно объясняется влиянием сезонного фактора. Недостаток овощей восполняется поставками импортной продукции. Так, цены на чеснок за месяц выросли на 13,3% (до 229,37 руб./кг), лук репчатый - на 12,5% (до 59 руб./кг), капусту белокочанную - на 7,1% (до 53,69 руб./кг), свёклу – на 4,2% (до 43,85 руб./кг), морковь – на 2,2% (до 53,34 руб./кг). Одновременно помидоры подешевели на 4,8% (до 206,05 руб./кг), огурцы – на 1,9% (до 167 руб./кг).

Среди фруктов груши подорожали на 2,7% (до 232,22 руб./кг), яблоки - на 2,1% (до 187,82 руб./кг), лимоны – на 1,9% (до 210,31 руб./кг), виноград – на 1,3% (до 336,13 руб./кг). Вместе с тем снизились цены на бананы на 3,4% (до 126,37 руб./кг), апельсины на 3,1% (до 166,52 руб./кг).

Макаронные и крупяные изделия за месяц стали дороже на 0,5%, в том числе, пшено - на 10,0% (до 97,52 руб./кг), крупы овсяная и перловая - на 2,5% (до 46,68 руб./кг), вермишель – на 1,3% (до 106,59 руб./кг). Незначительно подешевели рис и крупа гречневая - на 0,6 - 1,1% соответственно.

Среди мясной продукции отмечается снижение цен на мясо птицы на 1,6%, субпродукты мясные – на 0,9%, свинину – на 0,5%. Мясо индейки подорожало на 1,6%. Средние цены по области на кур охлажденных и мороженых составляли 195,70 руб./кг, окорочка куриные – 204,67, печень говяжью – 218,95, свинину бескостную – 460,77, свинину на кости – 346,37, мясо индейки – 491,34 руб./кг.

В группе рыбопродуктов выросла цена на рыбу охлаждённую и мороженую разделанную лососёвых пород на 2,3% (до 413,94 руб./кг), сельдь солёную – на 2,2% (до 248,35 руб./кг), рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) - на 1,7% (до 166,65 руб./кг), рыбу мороженую неразделанную – на 1,4% (до 98,63 руб./кг).

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 3,4% стал дороже кофе натуральный растворимый (до 3314,22 руб./кг), на 1,7% - сырки творожные, глазированные шоколадом (до 35,45 руб./50гр.), на 1,6% - молоко сгущенное с сахаром (до 76,74 руб./кг), на 1,5% - сыры сычужные твёрдые (до 661,62 руб./кг), на 1,4% - масло сливочное (до 891,77 руб./кг), на 1,1% - мука пшеничная (до 52,58 руб./кг), на 0,5% - яйца куриные (до 82,28 руб./кг). Подешевели сахар-песок на 0,3% (до 60,84 руб./кг) и масло подсолнечное – на 0,2% (до 110 руб./кг).

Рынок непродовольственных товаров характеризовался менее значительными колебаниями цен, повышение составило 0,2%.

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров уголь подорожал на 3,2%, отдельные виды бытовой техники (электропылесосы напольные, холодильники двухкамерные, миксеры, блендеры) от 1,2% до 1,5%, мебель – на 0,8%, табачные изделия - на 0,6%, медикаменты – на 0,5%.

На региональном рынке нефтепродуктов средние цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%. Средние цены на дизельное топливо остались практически на уровне прошлого месяца.

В группе услуг отмечается увеличение цен на услуги в сфере зарубежного туризма на 5,8%. В группе медицинских услуг пребывание пациента в круглосуточном стационаре подорожало на 11,6%.

С изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце мая 2019 года составила 5811,69 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,7%, к декабрю 2018 г. – на 5,4% (за май 2018 г. – 5378,14 руб., рост за месяц - на 0,8%, к декабрю 2017 г. – на 2,3%). Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5701,97 рубля, Поронайске – 5571,02 рубля, Корсакове – 5671,67 рубля, Охе – 6710,38 рубля.