Сахалинцы, имеющие особые заслуги перед государством, получают допвыплаты
Дополнительное материальное обеспечение ежемесячно получают 24 жителя Сахалинской области. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Пенсионный Фонд.
Семнадцать лет назад, в марте 2002 года, был принят Федеральный закон, по которому граждане России за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной получили право на дополнительное материальное обеспечение (ДМО).
В Сахалинской области сейчас проживает 24 неработающих пенсионера, которым Отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области за счёт федерального бюджета осуществляются такие выплаты.
Среди них, 21 человек - награжден орденом Ленина и 3 человека — лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации (РСФСР). Ежемесячно они дополнительно получают по 17 436,67 рубля.
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