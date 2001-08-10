Сахалинцы, имеющие особые заслуги перед государством, получают допвыплаты

Дополнительное материальное обеспечение ежемесячно получают 24 жителя Сахалинской области. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Пенсионный Фонд.

Семнадцать лет назад, в марте 2002 года, был принят Федеральный закон, по которому граждане России за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной получили право на дополнительное материальное обеспечение (ДМО).

В Сахалинской области сейчас проживает 24 неработающих пенсионера, которым Отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области за счёт федерального бюджета осуществляются такие выплаты.

Среди них, 21 человек - награжден орденом Ленина и 3 человека — лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации (РСФСР). Ежемесячно они дополнительно получают по 17 436,67 рубля.