Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Сахалинцы, имеющие особые заслуги перед государством, получают допвыплаты

Сахалинцы, имеющие особые заслуги перед государством, получают допвыплаты

Дополнительное материальное обеспечение ежемесячно получают 24 жителя Сахалинской области. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Пенсионный Фонд.

Семнадцать лет назад, в марте 2002 года, был принят Федеральный закон, по которому граждане России за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной получили право на дополнительное материальное обеспечение (ДМО).

В Сахалинской области сейчас проживает 24 неработающих пенсионера, которым Отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области за счёт федерального бюджета осуществляются такие выплаты.

Среди них, 21 человек - награжден орденом Ленина и 3 человека — лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации (РСФСР). Ежемесячно они дополнительно получают по 17 436,67 рубля.

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