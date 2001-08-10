Островные семьи получат ежемесячную выплату из средств маткапитала

С начала года за назначением ежемесячной выплаты из средств материнского капитала (МСК) обратились 167 сахалинских семей. Среди них есть родители, которым ежемесячная выплата назначена впервые, а также те, кто подали заявления для продолжения получения выплаты. Это связано с тем, что выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение.

Отметим, заявление на ежемесячную выплату от родителей примут в любой клиентской службе Пенсионного фонда России, независимо от места жительства владельца сертификата на МСК. А вот размер выплаты зависит от региона проживания. В Сахалинской области в 2019 году ее размер составляет 14 536 рублей.

Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения (усыновления) ребенка. При обращении позже шести месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата на материнский капитал в российской кредитной организации.

Напомним, островные родители, имеющие государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, могут получать ежемесячную выплату из его средств. Выплата положена семьям с невысоким доходом, в которых второй малыш появился после 1 января 2018 года.

В 2018 году территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области такая выплата была назначена 155 родителям. Общая сумма выплат составила 17,3 млн рублей.

Реализация государственной программы маткапитала производится за счет средств федерального бюджета. Бюджет ПФР на эти цели не расходуется. В данном случае, Пенсионный фонд РФ является исполнителем порученных ему государственных полномочий на оказание поддержки семьям, имеющим детей.