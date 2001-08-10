Островные семьи получат ежемесячную выплату из средств маткапитала
С начала года за назначением ежемесячной выплаты из средств материнского капитала (МСК) обратились 167 сахалинских семей. Среди них есть родители, которым ежемесячная выплата назначена впервые, а также те, кто подали заявления для продолжения получения выплаты. Это связано с тем, что выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение.
Отметим, заявление на ежемесячную выплату от родителей примут в любой клиентской службе Пенсионного фонда России, независимо от места жительства владельца сертификата на МСК. А вот размер выплаты зависит от региона проживания. В Сахалинской области в 2019 году ее размер составляет 14 536 рублей.
Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения (усыновления) ребенка. При обращении позже шести месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата на материнский капитал в российской кредитной организации.
Напомним, островные родители, имеющие государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, могут получать ежемесячную выплату из его средств. Выплата положена семьям с невысоким доходом, в которых второй малыш появился после 1 января 2018 года.
В 2018 году территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области такая выплата была назначена 155 родителям. Общая сумма выплат составила 17,3 млн рублей.
Реализация государственной программы маткапитала производится за счет средств федерального бюджета. Бюджет ПФР на эти цели не расходуется. В данном случае, Пенсионный фонд РФ является исполнителем порученных ему государственных полномочий на оказание поддержки семьям, имеющим детей.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Лучших в парных шахматах определили в Южно-Сахалинске
09:30 Сегодня Южно-сахалинских бизнесменов будут штрафовать за сломанные фонари и дорожные ограждения
09:47 Сегодня Юных сахалинцев приглашают в летний спортивный лагерь
- 10:28 Сегодня Количество талонов увеличивают в главной стоматологии области
- 10:45 6 Июня Сахалинцу Борису Со вручили памятный знак за заслуги в развитии киокусинкай
- 18:00 6 Июня Ремонт четырех дворов стартовал в Южно-Сахалинске
18:00 7 Июня Улицу Тихоокеанскую областного центра временно закроют для проезда
- 17:00 7 Июня Электронные квитанции за свет предлагают оформить сахалинцам
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
13:30 16 Мая В Южно-Сахалинске 25 мая пройдёт областная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2019»
12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?