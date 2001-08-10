"Аврора" перевезла по льготным ценам более тысячи пассажиров

Авиакомпанией «Аврора», входящей в Группу «Аэрофлот», за две недели с начала действия субсидированных перевозок по направлениям из Южно-Сахалинска в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский перевезено 1185 пассажиров. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу компании.

Льготные билеты на рейс по данным маршрутам были предложены пассажирам в рамках проекта Правительства Сахалинской области по субсидированию региональных авиаперевозок.

Рейсы выполняются на самолете канадского производства Q400.

Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.