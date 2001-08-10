Аврора» вводит студенческий тариф для полётов на Курилы
Авиакомпания «Аврора» вводит специальный тариф для студентов в возрасте до 23 лет на рейсах по маршрутам из Южно-Сахалинска в Курильск и Южно-Курильск. По 15 сентября 2019 года студент, обучающийся на очном отделении в профессиональных образовательных организациях или в ВУЗе, сможет приобрести авиабилет за 2 975 рублей в одну сторону. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на компанию.
Размер тарифа установлен Постановлением Правительства Сахалинской области № 231 от 30 мая 2019г. «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Сахалинской области». Оформление авиаперевозки производится при предъявлении паспорта, справки учащегося из образовательной организации и студенческого билета.
Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.
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