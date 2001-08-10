"Аврора" запустила дополнительные рейсы по маршруту Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск

Авиакомпания «Аврора» вводит дополнительные рейсы по маршруту Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск. Это связано с высоким спросом, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на компанию.

Напомним, в настоящее время «Аврора» выполняет полёты из Южно-Сахалинска в Ноглики четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В период с 29 июня по 31 августа 2019 года добавлены рейсы по вторникам, четвергам и субботам, то есть рейсы в Ноглики (и обратно) будут выполняться ежедневно. Вылет из Южно-Сахалинска по вторникам, четвергам и субботам - в 16:00, прибытие в Ноглики – 17:50, вылет в обратном направлении – 18:40.

Направление обслуживают современные воздушные суда Q400.

Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.