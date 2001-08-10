Неработающим сахалинским пенсионерам компенсируют расходы по переезду

Неработающим пенсионерам и членам их семей, находящимся на иждивении, компенсируют расходы по переезду из районов Сахалина и Курил к новому месту жительства на территории России, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда (ПФР).

Фонд компенсирует неработающим гражданам — получателям страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также членам семей, находящимся на их иждивении, расходы по переезду на новое место жительства из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Заместитель управляющего региональным отделением ПФР Наталья Антонюк пояснила, что переезд должен быть осуществлен в регион, не относящийся к районам Крайнего севера и местностям, приравненным к ним. Компенсация производится однократно за счет средств федерального бюджета. Перечень документов, размер, условия и порядок компенсации расходов определены Правилами*, утвержденными постановлением Правительства России.

После переезда пенсионеру необходимо обратиться в территориальное подразделение ПФР по новому месту жительства и подать заявление о компенсации расходов на переезд.

— Вместе с заявлением о компенсации и обязательным пакетом документов, которые подаются в территориальный орган ПФР по новому месту жительства, необходимо предоставить справку, подтверждающую, что в организации, которая была последним местом работы пенсионера по прежнему месту жительства, ему и его семье компенсация переезда за счёт средств работодателя не производилась, — отметила Наталья Владимировна.

К числу иждивенцев относятся: нетрудоспособный супруг, дети (в том числе усыновлённые и находящиеся под опекой), не достигшие возраста 18 лет, а если ребенок является студентом очной формы обучения, то до 23 лет. Также иждивенцами могут быть не достигшие возраста 18 лет (студенты очной формы - до 23 лет) братья, сёстры и внуки пенсионера, но при условии, что все они не имеют трудоспособных родителей.

Компенсации подлежат фактически произведённые расходы из расчета стоимости проезда по кратчайшему маршруту или по беспересадочному маршруту следования:

железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в том числе фирменных поездах в случаях, когда возможность проезда в поездах других категорий отсутствует, в вагонах всех типов, за исключением спальных вагонов с 2-местными купе и вагонов повышенной комфортности;

морским и внутренним водным транспортом в каютах и на местах III категории судов транспортных линий;

воздушным транспортом в салоне экономического класса при отсутствии железнодорожного сообщения либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом;

автомобильным транспортом общего пользования в междугородном сообщении.

Получить компенсацию можно и в том случае, если гражданин переезжал и перевозил багаж личным автотранспортом. Для этого надо подтвердить кассовыми чеками автозаправочных станций стоимость израсходованного топлива.

Правилами установлены ограничения по весу багажа. Одному неработающему пенсионеру компенсируются расходы на провоз одной тонны груза. Таков же норматив и на каждого члена его семьи, но максимальный вес, который будет оплачен – пять тонн железнодорожным, внутренним водным, морским, автомобильным транспортом.

Островные пенсионеры, планирующие переезд на материк, могут проконсультироваться по вопросам компенсации будущих расходов в клиентских службах территориальных органов ПФР по месту жительства.