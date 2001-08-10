Северокурильчане получат в 2 раза больше интернет-трафика
С 1 июля для жителей Северо-курильска будет вдвое увеличен объем трафика, включенный в тарифные планы «Ростелекома». При этом абонентская плата останется прежней. Так, произойдет увеличение трафика на лимитных тарифных планах (Регион S, Регион М, Регион L). Например, на наиболее популярном «Регионе L» вместо 1,5 Гбайт будет включено 3 Гбайта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
Также будет проработан вопрос по запуску в Северо-Курильске нового тарифа с увеличенным объемом трафика. Данное мероприятие планируется реализовать уже к сентябрю 2019 года.
– Сахалины и Курилы – это часть России, и даже на самых северных и далеких островах у людей должны быть надежная связь и хороший Интернет. Мы уже запустили новую подводную волоконно-оптическую линию связи, которая соединила Южно-Сахалинск с Итурупом, Кунаширом и Шикотаном, – отметил врио губернатора области Валерий Лимаренко.
Чтобы обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет для всех сахалинцев и курильчан, руководство островного региона выступило с инициативой строительства ПВОЛС между Камчаткой и Парамуширом. Проектирование запланировано на 2020 год, строительство должно завершиться в 2022-ом. Эту инициативу поддержал полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Напомним, ПВОЛС, которую «Ростелеком» построил на Южных Курилах, была запущена в феврале этого года. Жители островов получили высокоскоростной (40 Гбит/с) доступ к целому комплексу информационных услуг, включая телемедицинские конференции и дистанционное образование. Цены на Интернет и кабельное телевидение не отличаются от сахалинских.
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