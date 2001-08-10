Портфель привлеченных средств ВТБ в Приморье превысил 97 млрд рублей
По итогам первого квартала 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Приморском крае увеличился на 6% и достиг 97,5 млрд рублей. Кредитный портфель объединенного бизнеса вырос на 5%, до 77,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка.
Розничный кредитный портфель за первый квартал увеличился на 5,5%, превысив 42,6 млрд рублей. Из них на ипотечные кредиты приходится 23,3 млрд рублей (+4,4%), на автокредиты 474 млн рублей (+4%). Опережающую динамику продемонстрировал портфель кредитов наличными: увеличившись с начала года на 6,8%, по итогам первого квартала он составил 17,4 млрд рублей.
С начала года портфель привлеченных средств частных клиентов приморского подразделения ВТБ вырос на 6,3% и составил 62,5 млрд рублей. Динамика депозитов еще выше: 10% за отчетный период, они сформировали почти 70% данного портфеля (43,6 млрд рублей).
С января по март банк предоставил жителям края кредитов на 5 млрд рублей: это на треть больше, чем в первом квартале прошлого года. Более 2 млрд из них предоставлены в виде ипотечных займов (+27% к показателю аналогичного периода прошлого года), их получили 745 приморских семей (+17%). Также за квартал выдано более 3,8 тысяч (+13%) кредитов наличными на сумму 2,9 млрд рублей (+31%) и 55 автокредитов (+28%) на сумму 77 млн рублей (+45%).
Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Приморском крае, увеличившись за отчетный период на 4%, на 1 апреля достиг 34,9 млрд рублей. Более двух третей в нём занимает средний и малый бизнес - 24,6 млрд рублей. Кроме того, гарантийный портфель в данном сегменте по итогам квартала составил 2,1 млрд рублей. Кредитный портфель в рамках действующих программ господдержки МСП вырос с начала года на 19% и превысил 2 млрд рублей.
Корпоративный ресурсный портфель увеличился с начала года на 5% и на 1 апреля составил порядка 35 млрд рублей.
Управляющий ВТБ в Приморском крае Александр Вялков отметил: «Наше подразделение показало хорошую динамику роста по ключевым показателям двух глобальных бизнес-линий: и корпоративной, и розничной. Мы намерены продолжить активно наращивать объем участия банка в экономике региона».
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