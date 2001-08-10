Три индустриальных парка появится в Сахалинской области

Объекты позволят создать новые рабочие места и привлечь бизнес в островной регион. Эти и другие меры по улучшению инвестиционного климата обсудили на совещании с участием предпринимательского сообщества, которое провел глава области Валерий Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на островное правительство.

Строительство первого индустриального парка началось в декабре прошлого года в Южно-Сахалинске. Эта высокотехнологичная площадка предназначена для обслуживания нефтегазовых проектов. Сегодня определены земельные участки для строительства еще двух индустриальных парков в Ново-Александровске и Корсакове.

– Власти должны создавать для предпринимателей комфортные условия – быстро оформлять земельные участки, обеспечивать присоединение к сетям. Не должно быть административных барьеров, – заявил глава региона Валерий Лимаренко. – Индустриальные парки в этой связи особенно актуальны. Это не только тысячи новых рабочих мест для сахалинцев и курильчан, но и инвесторы, которые принесут области серьезный доход в виде налогов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей Коваленко выразил мнение, что необходимо создавать индустриальные парки в ведущих отраслях экономики островного региона.

– Кластерный подход подразумевает организацию промышленных зон. Один индустриальный парк может быть сосредоточен на переработке сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности, другой – на переработке леса, третий – на строительной индустрии. На такой площадке все должно быть готово к приходу инвестора. Проще говоря, бизнесмену остается только включить технику в розетку и начать работать, – сказал Андрей Коваленко.

Представители бизнеса отметили эффективность проекта «Бизнес и власть – откровенный разговор». На этой площадке регулярно проводятся неформальные встречи руководства региона и предпринимателей. Есть случаи, когда открытый диалог помогал избежать судебного разбирательства или пресечь факты коррупции.

Как рассказала Ольга Курилова, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Дальневосточном федеральном округе, для всех регионов России составляется Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. На начало года Сахалинская область занимала 37-ую строчку.

– В этом году Сахалинская область показала положительную динамику по ряду показателей, таких как получение разрешения на строительство, регистрация предприятия, получение медицинской и транспортной лицензий, подключение к электросетям. Уверена, что островному региону по силам не только войти в ТОП-30 национального рейтинга, но и подняться выше, – сказала Ольга Курилова.

Рейтинг состояния инвестиционного климата составляется на основе опросов предпринимателей. Здесь учитываются состояние инфраструктуры – дорог, коммуникаций, а также скорость получения официальных разрешений, наличие технопарков. Важными критериями являются меры поддержки предпринимательства и административное давление на бизнес.