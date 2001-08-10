ВТБ нарастил кредитно-документарный портфель в Амурской области
По итогам первого квартала кредитно-документарный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Амурской области вырос на 10% и составил 24 млрд рублей. Портфель привлеченных средств увеличился на 9,5%, до 27,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на дальневосточное отделение банка.
Розничный кредитный портфель банка в регионе по итогам первого квартала превысил 14,5 млрд рублей (+6%). Большая его часть приходится на кредиты наличными: увеличившись за январь-март на 5%, портфель таких займов достиг 9,4 млрд рублей. Ипотечный портфель на 1 апреля 2019 года составил 4,3 млрд рублей (+9%).
За первый квартал ВТБ нарастил объем привлечённых средств физлиц в Амурской области на 7%, до 11,3 млрд рублей. Большую часть составили депозиты – 7,2 млрд рублей (+12,5%).
В отчетном периоде банк на четверть увеличил выдачи кредитов жителям Амурской области: их объем превысил 1,7 млрд рублей. Драйверами роста продаж выступили кредиты наличными и ипотека.
В первом квартале банк предоставил более 2,5 тысяч нецелевых займов (+15%) на сумму 1,2 млрд рублей (+24,7%). С начала года 120 приамурских семей улучшили жилищные условия с помощью ипотеки ВТБ, объем выданных кредитов составил 170 млн рублей. Рост обоих показателей по сравнению с первым кварталом прошлого года превысил 60%.
Корпоративный кредитно-документарный портфель банка в Амурской области на 1 апреля 2019 года достиг 9,5 млрд рублей (+16% с начала года). Он сформирован сегментом среднего и малого бизнеса. Портфель привлеченных средств юрлиц вырос за первый квартал на 12% и составил 16,1 млрд рублей.
Структуру корпоративного кредитного портфеля банка в регионе формируют предприятия АПК (43%), торговли (19%), транспорта (19%) и недропользователи (14%).
Управляющий ВТБ в Амурской области Ирина Малых прокомментировала: «Банк финансирует ключевые отрасли экономики Приамурья, а также развивает кредитование физлиц по приоритетным, социально-значимым направлениям. Значительный рост ипотечного кредитования в первом квартале укрепляет наши ожидания относительно сохранения динамики рынка жилищных кредитов. Импульс данному направлению придаст обновленная программа ипотеки с господдержкой для семей с двумя и более детьми, по которой ВТБ в конце апреля снизил ставку до 5% годовых».
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