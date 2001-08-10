Сахалинцев проконсультируют по вопросам предоставления набора соцуслуг

Завтра, 21 июня, с 10:00 до 12:00 специалисты отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут «прямую телефонную линию» для сахалинцев и курильчан, являющихся федеральными льготниками, по вопросам предоставления социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Напомним, что в составе набора социальных услуг предоставляются три услуги:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;

- бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

От получения всего набора социальных услуг в натуральной форме или отдельных его частей можно отказаться в пользу денежного пособия. Подать соответствующее заявление необходимо до 1 октября нынешнего года. Набор социальных услуг в обновленном «составе» федеральный льготник начнет получать с нового, 2020 года.

Телефоны «прямой линии»: 8 (4242) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.