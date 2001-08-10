Более 18 млрд рублей вложит Минобороны в развитие военной инфраструктуры на Сахалине
Министерство обороны России инвестирует в строительство и реконструкцию нескольких социальных и культурных объектов на территории Сахалинской области в ближайшие пять лет. Об этом заявил замминистра обороны РФ Тимур Иванов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В течение пяти лет мы планируем инвестировать более 18 млрд руб. Мы считаем, что этих денег вполне достаточно для создания необходимой инфраструктуры соответствующей самым высшим стандартам, предъявляемым к вооруженным силам", - сказал Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в регион.
По его словам, планируется строительство нового современного госпиталя и нового воинского подразделения за счет передислокации частей, расположенных в других местах.
"Также мы предполагаем строительство служебного жилья. Мы посмотрели новый земельный участок в центре города, где хотим построить новый культурно-досуговый центр, который будет полностью обеспечен всем необходимым", - отметил замминистра.
Также в планах военных, продолжить работу по модернизации инженерного хозяйства и инфраструктуры существующих военных городков, которых на Сахалине 37.
Ранее замминистра обороны в Южно-Сахалинске заложил памятный камень в честь начала строительства нового военного госпиталя, который станет первым объектом современной военной инфраструктуры на острове.
Госпиталь будет отвечать самым современным требованиям. Общая площадь строительства около 30 тысяч квадратных метров. Первый этап планируется завершить уже через год.
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