Почти 100 сахалинских ветеранов ВОВ получили допвыплату

Ветераны Великой Отечественной войны, в соответствии с действующим законодательством, получают две пенсии – страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Их получателями являются инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность. Средний размер суммы двух пенсий у инвалидов, участников ВОВ и жителей блокадного Ленинграда составляет 4 082,5 рубля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение ПФР.

В дополнение к пенсионному обеспечению этим гражданам выплачивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С 1 февраля 2019 года размер ЕДВ, с учетом стоимости набора социальных услуг в натуральном виде, для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, составляет 4 281,8 рубля, для участников Великой Отечественной войны – 2 930,98 рубля, для жителей блокадного Ленинграда – 1 851,4 рубля.

Ветераны также получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) из расчета 1 тысяча рублей в месяц для инвалидов войны, участников войны и несовершеннолетних узников концлагерей. По пятьсот рублей ежемесячно получают блокадники, вдовы погибших в войну военнослужащих и вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны, а также военнослужащие, служившие в годы войны в тылу.

В нынешнем году, в соответствии с Указом Президента РФ, в мае осуществлялась единовременная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в размере 10 тысяч рублей. В Сахалинской области такую выплату получили 97 человек.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области полностью выполняет обязанности по пенсионному и социальному обеспечению ветеранов ВОВ.