Сахалинцы могут оформить выплаты из накоплений раньше назначения пенсии
С нынешнего года началось повышение возраста, дающего право на назначение пенсии. Но есть еще и выплаты из средств пенсионных накоплений. В отношении них - возрастная «планка» не меняется. В новом законодательстве не предусматривается повышение пенсионного возраста при назначении выплат из средств пенсионных накоплений, сообщает ТИА "Острова" на региональное отделение ПФР.
В целом по России назначение выплат будет происходить в соответствии со «старым» пенсионным возрастом: в 55 лет — женщинам, в 60 лет — мужчинам. Но есть оговорка. К этому возрасту они должны иметь необходимый стаж и необходимое количество пенсионных коэффициентов для «условного» назначения страховой пенсии по старости. И только в этом случае им будет назначена выплата за счет средств пенсионных накоплений в одном из трех видов: единовременная выплата, срочная пенсионная выплата или накопительная пенсия.
Например, в нынешнем году для назначения страховой пенсии по старости требуется наличие 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных коэффициента.
Эти значения ежегодно повышаются, пока не достигнут к 2024-2025 годам соответственно 15 лет стажа и 30 коэффициентов.
Выплата средств пенсионных накоплений на Сахалине и Курилах будет назначаться также в соответствии с прежним пенсионным возрастом: с 50 лет - женщинам и с 55 лет - мужчинам, если к этому возрасту они уже заработают «условное» право на установление досрочной страховой пенсии по старости.
Отметим, досрочное назначение страховой пенсии по старости островитянам «увязывается» с наличием «северного» стажа. А «условность» заключается в том, что мужчины и женщины, к 55 и 50 годам соответственно, должны проработать не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом страховой (общий) стаж должен быть не менее 25 лет у мужчин и 20 – у женщин. И конечно, необходимо наличие определенного количества пенсионных коэффициентов, о чем говорится выше.
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