«ЕР» представит интерактивную карту для контроля за тарифами ЖКХ в регионах

«Единая Россия» до конца лета представит интерактивную карту, на которой будут обозначены тарифы ЖКХ в регионах и динамика их роста. Данные от активистов будут поступать на портал, а затем, после обработки - передаваться в Минстрой России и Федеральную антимонопольную службу, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделение партии.

Об этом заявил координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

«Мы не допустим обмана потребителей. Все должно быть в рамках законодательства. А те, кто захочет позволить себе больше, должны получать по рукам. Поэтому для мониторинга роста тарифов ЖКХ «Единая Россия» решила сделать специальную карту, на которой будет обозначено, где какие тарифы применяются, насколько повысили. Это будет интерактивный формат. Везде, где будут наблюдаться увеличения выше положенного, будем выяснять, по какой причине. Призываем активистов партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в регионах подробно информировать наши региональные школы о ситуации с завышением, разбираться вместе с нами», - отметил Козлов.

Он подчеркнул, что тарифы ЖКХ не должны превышать уровня инфляции. «Только в исключительных, обоснованных случаях при согласовании с Правительством предельные индексы могут вырасти. И, конечно, местные, региональные власти в таком случае просто обязаны разъяснять людям, почему это делается, а также при этом подробно информировать, какие субсидии и льготы существуют на ЖКУ, кто имеет на них право», - пояснил координатор партпроекта.

Козлов напомнил, что с 1 июля запланировано очередное повышение тарифов на 2,4%. В этом году оно впервые проходит в два этапа. «Правительство утвердило постановление, цель которого жесткий контроль за повышением тарифов. Со своей стороны, «Школа грамотного потребителя» каждый год проводит мониторинг роста тарифов. Мы подключим наши общественные советы, наших активистов к этому процессу», - заключил он.

Отметим, Президент России Владимир Путин, отвечая на один из вопросов на «Прямую линию», подчеркнул, что будет нацеливать Правительство, чтобы контроль за тарифами ЖКХ был налажен должным образом.