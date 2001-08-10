Сахалинцы стали чаще обращаться к страховщикам
Сахалинцы и курильчане в I квартале 2019 года заключили 92 тысячи договоров страхования, что на 38% больше, чем за аналогичный квартал предыдущего года. Количество договоров увеличилось во всех основных сегментах рынка. Доля розничного страхования остаётся доминирующей — 76% договоров заключено с физическими лицами, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного отделения ЦБ РФ.
Общая сумма страховых премий по итогам I квартала 2019 года снизилась на 15%, составив 548 млн рублей. Самое существенное снижение страховых премий произошло в сегменте страхования жизни: сумма уменьшилась в полтора раза и приблизилась к 188 млн рублей.
«На фоне роста количества договоров по страхованию жизни снижение объёмов страховых премий может быть связано с более активным отказом сахалинцев от страховок в период охлаждения, а также со снижением страховых сумм по заключенным договорам с корпоративными клиентами, предусмотренных к выплате при наступлении страхового случая», — рассказал руководитель направления экономического отдела сахалинского отделения Дальневосточного главного управления Банка России Иван Когут.
Поддержку рынку оказал сегмент добровольного медицинского страхования. Объём страховых премий в ДМС вырос на 22% и достиг 19 млн рублей. Позитивно на рынок повлияло также страхование средств наземного транспорта — взносы по каско возросли на 27% и достигли 42 млн рублей. Рост объёма премий в этом сегменте связан с трёхкратным увеличением количества договоров.
Взносы по ОСАГО, как и количество заключённых договоров по данному виду обязательного страхования, показали незначительное снижение. Островитяне заключили свыше 28 тысяч договоров на 162 млн рублей.
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