Более 2,7 млрд рублей потратили сахалинские власти на медоборудование

На Сахалине на закупку медоборудования направили 2,7 млрд рублей в этом году. Средства были заложены в областном бюджете по инициативе главы региона Валерия Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

– Центральные районные больницы должны иметь хорошее оснащение. Чтобы пациенты могли пройти обследование на месте, не выезжая в областной центр. При этом пациент не тратит время на дорогу, врачи могут быстрее поставить диагноз и приступить к лечению. Отдельное внимание - кадрам, в этом году в медучреждения области планируется привлечь 200 врачей, – отметил врио губернатора.

Современная техника уже поступает в больницы. К примеру, распределены между учреждениями 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Это оборудование экспертного класса, на его приобретение потребовалось 146 миллионов рублей. Новые ИВЛ устанавливают в центральных районных больницах и в ведущих областных медучреждениях. Работа по приобретению нового оборудования ведётся в рамках реализации национального проекта по развитию здравоохранения.

– Мы получаем хорошую аппаратуру нового поколения, от лучших мировых производителей. От того, какой аппарат искусственного дыхания используется, зависит очень многое. Особенно, когда речь идёт о выхаживании малышей с экстремально низкой массой тела, с весом от 500 граммов. Надо подбирать параметры, следить за ними, чтобы лучше понимать состояние пациента, – рассказал анестезиолог-реаниматолог детской областной больницы Павел Котов.

Активно ведутся закупки диагностического оборудования. Так, в городской больнице вскоре появится МРТ. Новые компьютерные томографы установят в онкологическом диспансере и детской областной больнице, Охе, Южно-Курильске, Поронайске.

Сейчас приобретаются 10 стоматологических мобильных комплексов. Они позволят увеличить доступность этого вида медицинской помощи в районах области.

Расходы на здравоохранение являются одной из существенных статей регионального бюджета. По обеспеченности территориальной программы госгарантий Сахалинская область входит в пятёрку лидеров по стране.