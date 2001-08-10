Почти 2 тысячи пенсий назначены в Сахалинской области с начала года
С начала года на Сахалине и Курилах назначено 1 863 различных видов пенсий. При этом 1 105 заявлений о назначении поступили от островитян в онлайн-режиме. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного отделения ПФР.
Отметим, сегодня подать заявление на оформление будущей выплаты жители области могут как офлайн, в клиентской службе ПФР, так и в онлайн-режиме — дистанционно с компьютера (планшета, мобильного телефона), имеющего доступ в интернет. Применение it-технологий позволяет избежать лишних визитов в Пенсионный фонд. Но не отменяет их вовсе.
За полгода до наступления права на назначение пенсии, с каждым будущим пенсионером проводится заблаговременная работа. В ходе личного приема специалист ПФР проверяет представленные гражданином документы на полноту и достоверность сведений, содержащихся в них, дает консультацию о недостающих документах. В процессе такой работы формируется будущее выплатное (пенсионное) дело, а заявление о назначении пенсии является завершающим этапом предоставления государственной услуги гражданину.
Каждый сахалинец может выбрать удобный для себя способ подачи такого заявления — лично в клиентской службе ПФР либо дистанционно в любое удобное время с помощью сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте Фонда. Для подачи заявления в онлайн-режиме не требуется специальных знаний. Программа сама подсказывает заявителю: какой следующий шаг сделать и какие поля в электронной форме необходимо заполнить.
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