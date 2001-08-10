Работающим сахалинцам в августе пересчитают пенсию

На начало июня 2019 года на учёте в территориальных органах Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области состояло 52 349 работающих пенсионеров. Это 33,7% от общего количества пенсионеров островного региона, получателей страховых пенсий. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

На беззаявительный перерасчет пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы и они учтены на индивидуальных лицевых счетах.

Перерасчёт будет произведён и получателям пенсии по случаю потери кормильца, при наличии страховых взносов на индивидуальном лицевом счете умершего. Такой перерасчет проводится с 1 августа года, следующего за годом, в котором была назначена пенсия.

Августовский перерасчет пенсий будет производиться в пенсионных коэффициентах, в которые «переводятся» суммы страховых взносов, уплаченных работодателями. Максимальная сумма прибавки к пенсии ограничится тремя коэффициентами для граждан, которые получают страховую пенсию. Например, если пенсионер трудился с 2016 года и продолжает трудиться, то максимальная прибавка составит около 214 рублей.

Напомним, первого января нынешнего года страховые пенсии работающих пенсионеров - не индексировались. В соответствии с законодательством, начиная с 2016 года, плановые индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, проводимые в начале каждого года, на работающих пенсионеров — не распространяются.

В дальнейшем, когда пенсионер станет неработающим, будет произведено увеличение размера его страховой пенсии с учётом всех прошедших плановых индексаций и ему ежемесячно будет выплачиваться уже этот увеличенный размер пенсии.

В территориальных подразделениях Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком номеров можно на сайте ПФР, на странице — Сахалинская область, в разделе «Контакты региона». А для перехода к перечню территориальных подразделений необходимо нажать вкладку «Структура отделения».

В областном Отделении ПРФ консультации граждан осуществляются по телефону «горячей линии» 8 (4242) 49-55-05.