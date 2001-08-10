Более 600 домов построили в Южно-Сахалинске в этом году
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин представил ежегодный отчет в Городской Думе. В своем докладе он подробно рассказал об основных достижениях в различных сферах городской жизни за 2018 год, а также обозначил планы перспективного развития областного центра, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию.
В основной части доклада Сергей Надсадин акцентировал внимание депутатов на экономическом развитии городского округа. Так, возросло количество предприятий малого и среднего бизнеса - таковых в 2018 году в Южно-Сахалинске зарегистрировано свыше 16 тысяч. Показатель опережает среднероссийский в полтора раза. Развитию предпринимательства способствует действующая в городском округе программа, которая предусматривает 16 видов поддержки для начинающих и уже действующих предпринимателей. Кроме того, особое внимание в городе уделяется реализации инвестиционных проектов.
Положительная динамика за 2018 год зафиксирована также в сельском хозяйстве. В целом отрасль развивается: в городском округе был введен новый тепличный комплекс на 8 гектаров, строится животноводческий комплекс на 1900 голов.
В 2018 году продолжилось активное строительство жилья и объектов инфраструктуры - введено 169 тысяч квадратных метров жилья, а индивидуальные застройщики построили 625 домов. В 25-м микрорайоне были возведены 11 домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, в прошлом году начали строить и объекты образования - дополнительные корпуса школы № 26, гимназий № 1, 3, а также современный образовательный комплекс на 550 человек в Дальнем и коррекционную школу в Луговом на 220 мест, которые откроют свои двери в 2020 году. Возведены спортивные объекты: площадки появились в Ключах, Лиственничном, Дальнем и Елочках.
Большое внимание уделили ремонту, а также строительству новых дорог. На эти цели выделено 3,5 млрд рублей. В 2018 году был выполнен первый этап строительства ул. Горького (от ул. Есенина до ул. Больничной), начали прокладывать ул. Фархутдинова (от пр. Мира до ул. Ленина). Всего было отремонтировано примерно 13 километров дорог, разработаны проекты работ на ул. Вокзальной, ул. Ленина и других, где в 2019 году уже идут ремонты.
В заключение Сергей Надсадин подчеркнул, что администрация города нацелена на продолжение этой деятельности и будет выполнять все социальные обязательства, нацеленные на создание комфортной среды для горожан. Заслушав выступление, депутаты подавляющим большинством проголосовали за принятие отчета мэра.
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