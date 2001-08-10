Почти 2 тысячи островитян участвуют в программе софинансирования пенсий

За прошлый год сахалинцы и курильчане, участвующие в Программе государственного софинансирования дополнительных добровольных страховых взносов на накопительную пенсию, уплатили более 19,8 миллиона рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР.

В нынешнем году государство из федерального бюджета «добавило сверху» 18,6 миллиона рублей, то есть прософинансировало. Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, поскольку нередки платежи ниже двух тысяч рублей или свыше 12 тысяч рублей. Помимо этого, в общую сумму взносов входят и добровольные взносы работодателей, которые участвуют третьей стороной в Программе. Взносы работодателя софинансированию государством не подлежат.

Уточним, паритетное (100%) софинансирование своих добровольных дополнительных страховых взносов получают участники Программы, которые в предыдущем году перечислили на накопительную пенсию свыше 2 тысяч рублей. Максимальная перечисленная сумма, подлежащая софинансированию - 12 тысяч рублей в год.

Всего в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений в 2018 году активно участвовали, то есть уплачивали за себя дополнительные страховые взносы, 1 870 жителей островитян. Они и могли рассчитывать на 100-процентное государственное софинансирование.

Обращаем внимание, если гражданин совершил первый платеж с момента начала действия Программы - в 2009 году, и в 2018 году тоже уплатил добровольные взносы, то в нынешнем году он получил завершающее софинансирование.

Напомним, Программа действует в течение 10 лет, начиная с года уплаты первого взноса. При этом закон позволяет в этот 10-летний период как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее в удобный для человека момент. Перечислить дополнительные страховые взносы можно самостоятельно через банки либо через работодателя, подав соответствующее заявление в бухгалтерию.

По истечении 10 лет человек может продолжить уплату дополнительных взносов. Они не будут софинансироваться государством, но будут добавлены к имеющейся на лицевом счёте сумме и будут инвестироваться в выбранной управляющей компании или негосударственном пенсионном фонде. Эти средства помогут гражданину увеличить пенсионные накопления.

Контролировать формирование средств в рамках Программы софинансирования пенсионных накоплений можно через сайт Пенсионного фонда России и Единый портал госуслуг. Вся необходимая информация, включая совершенные платежи, поступившее государственное софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход, отображается и на портале, и в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Также эта информация есть и в сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, которые можно получить в территориальных органах Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области или в офисах МФЦ.