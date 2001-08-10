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10:41, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил
Сахалинцы и курильчане могут пользоваться почтовыми услугами на дому
Региональные отделения Почты России оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами. С их помощью возможно, не выходя из дома, оплачивать коммунальные платежи, услуги связи, государственные пошлины, налоги, штрафы ГИБДД, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на дальневосточное отделение "Почты России".
– В почтовой отрасли необходимо развивать потенциал цифровых технологий, применять лучшие практики обслуживания для жителей островной области, – подчеркнул зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. – Когда за почтовыми услугами ежедневно обращаются десятки тысяч человек, цифровые сервисы наглядно показывают свою актуальность в повседневной жизни.
На сегодняшний день в островном регионе работают 72 мобильных почтово-кассовых терминалов, в августе появится еще 20. У жителей области, в том числе у пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья появилась возможность не ходить в отделение почтовой связи. Позвонив в почтовое отделение, можно пригласить почтальона домой и с помощью цифрового устройства совершить все необходимые платежи. Кроме того, в часы пик, если почтальон находиться в почтовом отделении, есть возможность обслужить людей, стоящих в очереди с помощью мобильных терминалов, что существенно помогает разгрузить почтовые отделения.
Кроме того, автоматизация почтовых технологий и их перевод в онлайн-режим позволили ускорить оказание востребованных почтовых услуг.
– Более 120 тысяч сахалинцев предпочитают получать посылки без паспорта – с помощью простой электронной подписи, то есть номера сотового телефона. Подпись можно оформить на Госуслугах или обратиться за этим на Почту России. Процесс выдачи по такой технологии занимает 30 секунд, – рассказал Василий Большаков.
Более 90% пользователей почтовых услуг на Сахалине и Курилах предпочитают электронную подпись – это лучший показатель на Дальнем Востоке. Существенно сократить время отправки посылок позволяет заполнение документов дома. Также есть возможность получать заказные письма в электронном виде – они приходят в личный кабинет на Госуслугах.
Цифровизация почтовых услуг положительно сказалась на экономических показателях Почты России. С 1 мая этого года гарантированный оклад сотрудников почтовых отделений вырос на 22%, по сравнению с 2018 годом. Сахалинская область попала в первую волну повышения заработной платы сотрудникам Почты России.
Сеть Почты России в Сахалинской области включает в себя 155 отделений – 55 городских и 100 сельских. В прошлом году 2 из них отремонтировали в рамках проекта «Отделение почтовой связи нового формата», 8 – по проекту «Доступная среда». В этом году приведут в порядок еще 17 отделений. В сахалинском филиале трудится из самых больших коллективов области – около 1,5 тысяч почтовых работников.
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