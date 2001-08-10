Сроки выдачи разрешений для бизнеса сократят в Сахалинской области
Обширный перечень нововведений, нацеленных на улучшение делового климата на Сахалине и Курилах, был озвучен в ходе встречи врио губернатора Валерия Лимаренко с островными бизнесменами. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Участниками заседания совета по инвестиционной деятельности стали как руководители частных компаний, насчитывающих сотни работников, так и индивидуальные предприниматели.
– Следует добиваться повышения инвестиционной привлекательности Сахалинской области, чтобы быть конкурентоспособными по отношению к другим субъектам Российской Федерации, странам Азиатско-Тихоокеанского региона, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Бизнес идет туда, где для него созданы условия. И если у нас они будут хуже, то открывать новые предприятия, создавать рабочие места, платить налоги и, в конечном счете, повышать качество жизни населения предприниматели будут в других краях и областях.
Как доложил заместитель председателя правительства области Кирилл Подберезный, работа по улучшению инвестиционного климата в регионе будет вестись по нескольким направлениям. Планируется сократить время выдачи разрешений и лицензий. Соответствующее поручение заместители председателя правительства области уже получили. Предстоящей осенью будет создан действующий в режиме «единого окна» центр «Мой бизнес» – предназначенный для бизнесменов аналог многофункциональных учреждений «Мои документы».
Улучшить связь между бизнесом и властью поможет интернет-проект для предпринимателей, который заработает в ближайшее время. С его помощью бизнесмены смогут в онлайн-режиме сообщить о проблемах, требующих внимания органов власти, и добиться поддержки.
С целью развития инфраструктуры в текущем году, в частности, планируется запустить два индустриальных парка. Готовятся к реализации сделки в области государственно-частного партнерства и концессии. Будут внесены изменения в локальные нормативные акты, чтобы упростить предоставление господдержки тем или иным проектам, сделать процедуру прозрачной и понятной.
Добиться улучшения делового климата невозможно без тесной обратной связи с предпринимателями, подчеркнул глава области. Поэтому на Сахалине и Курилах будут в ежемесячном режиме по методикам «Агентства стратегических инициатив» оценивать инвестиционную привлекательность региона. По мнению Валерия Лимаренко, нововведение позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы, отвечать на запросы бизнеса в интересах развития экономики. Это поможет островному региону решить амбициозную задачу – вскоре войти в топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.
Напомним, Национальный рейтинг составляет автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив». В основе - оценки делового и экспертного сообщества.
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