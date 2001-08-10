Портфель привлеченных средств ВТБ на Сахалине вырос на 80%

По итогам первого квартала 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц банка ВТБ в Сахалинской области увеличился на 80%, составив 52,9 млрд рублей. Кредитный портфель объединенного бизнеса в регионе вырос с начала года на 5% и на 1 апреля достиг 19,9 млрд рублей, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ВТБ на Дальнем Востоке.

Розничный кредитный портфель вырос на 8% и по итогам квартала превысил 15,8 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными - 8,2 млрд рублей. Драйвером роста выступила ипотека: объем ипотечного портфеля по итогам первого квартала увеличился на 14% и достиг 6,7 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц увеличился с начала года более чем на 12% и приблизился к 20 млрд рублей. В том числе депозиты выросли почти на 6% и составили 14,6 млрд рублей.

В первом квартале ВТБ выдал жителям островного региона почти 2 млрд рублей кредитов, что на 42% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Большую часть этой суммы, 1,2 млрд рублей, составили кредиты наличными, объем выдачи которых вырос в полтора раза.

Корпоративный кредитный портфель сахалинского подразделения ВТБ по итогам первого квартала превысил 4,1 млрд рублей. В том числе портфель кредитов в рамках программ господдержки МСП составил 474,3 млн рублей. Почти треть в структуре корпоративного портфеля приходится на кредиты строительной отрасли, по четверти – предприятиям пищевой промышленности и АПК, а также торговой отрасли, 9% занимают транспорт и инфраструктурное строительство. Кроме того, документарный портфель предприятий на 1 апреля составил более 1 млрд рублей.

Ресурсный портфель юрлиц по итогам первого квартала вырос более чем в три раза, до 33 млрд рублей.

«В первом квартале мы активно наращивали портфель привлеченных средств. Также мы начали работу по обновленной программе льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса при поддержке Министерства экономического развития РФ, во втором квартале планируем профинансировать ряд проектов», - отметил управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов.