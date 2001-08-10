Сахалинцам, ухаживающим за детьми-инвалидами, увеличили ежемесячную выплату
C 1 июля 2019 года увеличена до 10 000 рублей ежемесячная выплата лицам, из числа родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Об этом сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на региональное отделение ПФР.
На Сахалине и Курилах размер выплаты дополнительно увеличен на районный коэффициент по месту жительства и составляет:
- южные и центральные районы (коэф. 1,4) — 14 000 рублей;
- Оха, Ноглики (коэф. 1,6) — 16 000 рублей;
- Курильские острова (коэф. 2,0) — 20 000 рублей.
Сегодня в Сахалинской области проживает 1 043 ребенка-инвалида и 177 инвалидов с детства первой группы. Уход за ними осуществляют неработающие родители и опекуны (992 человека), а также иные неработающие трудоспособные лица (228 человек).
В случае, когда уход осуществляет не родитель (усыновитель) или опекун (попечитель), размер ежемесячной выплаты составляет – 1 200 рублей (плюс районный коэффициент).
Отметим, что период ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы засчитывается в страховой стаж гражданина, осуществляющего уход. И за каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права.
Гражданин, осуществляющий уход, обязан в течение 5 дней известить ПФР в случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, а также в случае назначения ему пенсии или пособия по безработице. В связи с наступлением указанных обстоятельств, получение ежемесячной выплаты прекращается.
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