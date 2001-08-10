Сахалинская область экспортировала почти 350 тысяч тонн морепродуктов в 2018 году

В 2018 г. в области было добыто 474, 8 тыс. тонн рыбы, это на 21% больше, чем в 2017 г.; 39,7 тыс. тонн ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных, что больше на 18%. Растений водных, животных морских и их прочих продуктов добыто 5 тыс. тонн, что меньше уровня 2017 г. на 9%, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.

Значительное число организаций, занимающихся рыбной ловлей, зарегистрировано в городском округе «Город Южно-Сахалинск», поэтому свыше 55% объема добычи рыбы пришлось на областной центр. Кроме областного центра, существенные доли в общеобластных показателях составляют объемы добычи рыбы в городских округах Курильск -11,3%, Южно-Курильск -10,5%, Северо-Курильск - 6,1%.

По сравнению с 2017 г. возросли объемы добычи рыбы и водных биоресурсов в городских округах Южно-Курильск - в 1,8 раза, Курильск - в 1,7 раза, Северо-Курильск - в 1,2 раза.

В 2018 г. объемы производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков составили 445,8 тыс. тонн, что на 3% меньше уровня 2017 г. Основной объем производства рыбной продукции составляет рыба мороженая - 84%, сельдь мороженая - 8%. Выпуск рыбы соленой или в рассоле, сушеной, блюд готовых из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных составляет небольшую долю в объемах производства рыбы и рыбных продуктов.

Основные объемы по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и молюсков приходятся на организации городского округа «Город Южно-Сахалинск» - 58% от общего объема производства по области. В других муниципальных образованиях объём составил: Южно-Курильском - 11%, Курильском - 10%, Северо-Курильском - 9%, Поронайском - 3%, Корсаковском - 2%.

Произведено 11,8 млн. усл. банок консервов рыбных натуральных (на 35% меньше, чем в 2017 г.), 1,2 млн. усл. банок консервов рыбных в масле (на 66% меньше), 0,4 млн. усл. банок консервов рыбных в томатном соусе (на 63% меньше). Объемы рыбных консервов натуральных распределились следующим образом: на организации Корсаковского городского округа приходится 43%, Курильского - 38%, Макаровского - 7%.

В 2018 г. численность работников, занятых на предприятиях и в организациях рыболовства, переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков составила более 9 тыс. человек. По сравнению с 2017 г. численность работников отрасли уменьшилась на 2,6%. Среднемесячная заработная плата составляла более 87,0 тыс. рублей и была выше среднеобластного показателя на 13,1%.

Улучшение качества и расширение ассортимента производимой продукции позволило завоевать не только отечественных потребителей, но и увеличить объемы экспорта рыбы и морепродуктов.

В 2018 г. на экспорт отправлено 345,5 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов. В стоимостном выражении доля экспорта рыбы от общего объема экспорта области составила - 5,3%. Более всего рыбы и рыбных продуктов экспортировано в Республику Корея (44,7% от всего объема экспорта рыбы и рыбных продуктов в стоимостном выражении), Китай (43,9%), в Японию (9,3%).

Из экспортируемых видов рыбы и рыбных продуктов основной объем приходится на рыбу мороженую - 84,1%, в том числе минтай - 47,4%. Кроме рыбы мороженой осуществлялись экспортные поставки филе рыбного мороженого, ракообразных мороженых, муки тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодных для употребления в пищу.