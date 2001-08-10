Малоимущим сахалинцам, чьи дети не попали в детсады, будут платить деньги

Более 14,5 тысяч рублей ежемесячно могут получать родители детей в возрасте от полутора до трех лет на первого или второго ребенка, если ему не хватило места в яслях. С инициативой ввести новую меру поддержки в начале этого года выступил глава региона Валерий Лимаренко, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального

С 1 июля дополнительную помощь начали предоставлять семьям, доход которых не превышает региональный прожиточный минимум в полтора раза. На каждого члена семьи, включая детей, должно приходиться не более 21 391 рубля. Так, семья из трех человек не должна получать больше 64 тысяч рублей в месяц, а из четырех – свыше 85 тысяч.

– Если учесть, что в этот период во многих семьях трудится только отец, получателей новой меры поддержки будет немало. А если мама воспитывает ребенка в одиночку, она сможет увеличить доход семьи на время ожидания места в яслях, – сказал Валерий Лимаренко. – В этом году планируется предоставить выплату тысяче сахалинских семей.

На эти цели из областного бюджета выделено 88,5 миллионов рублей. Размер пособия составляет 14 536 рублей – это величина прожиточного минимума на детей в регионе за второй квартал прошлого года. Если в семье двое детей от полутора до трех лет, то выплата будет предоставляться на каждого. Пособие будут выплачивать до тех пор, пока малыш не получит место в яслях или пока ребенку не исполнится три года. Жительница Южно-Сахалинска Евгения Бочарникова шесть дней назад стала мамой во второй раз. Первой дочке исполнился год и девять месяцев.

– Хотя места в яслях для нас не нашлось, пособие по уходу за ребенком платить прекратили. Сразу появилась дыра в семейном бюджете. Как только узнала, что выплата теперь действует до трех лет, сразу пришла в центр соцподдержки. Все-таки это существенная помощь, – поделилась молодая мама.

Для оформления пособия необходимо предоставить справки о составе семьи и о доходах семьи за 12 месяцев, а также документ, подтверждающий совместное проживание с ребенком, его свидетельство о рождении и паспорта родителей. Кроме того, обязательным условием является наличие российского гражданства у малыша, его мамы или папы.

Напомним, меры социальной поддержки семей с детьми стали одной из тем прямой линии с Президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась 20 июня. В других российских регионах пособие на малышей начнут выплачивать с 1 января 2020 года. Но руководство Сахалинской области стремится работать на опережение и уделяет материальной поддержке семей особое внимание.

Сегодня в островном регионе за рождение первенца можно получить региональный материнский капитал размером 54 тысячи рублей. Единовременная выплата для студенческих семей при появлении ребенка – более 57 тысяч рублей. А женщинам, родившим первенца в возрасте от 19 до 25 лет, предоставляется 150 тысяч рублей. С 1 апреля обширный пакет мер поддержки пополнил бесплатный набор для ухода за новорожденным, который вручают при выписке из роддома всем женщинам – вне зависимости от достатка.