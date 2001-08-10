Оборудование на 2,7 млрд рублей закупят в этом году сахалинские больницы

Больницы Сахалинской области в этом году получат 40 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Два аппарата уже поступили в отделение реанимации детской областной больницы. Все оборудование – экспертного класса, с его помощью будут выхаживать глубоко недоношенных детей весом от 500 граммов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Мы получаем хорошую аппаратуру нового поколения, от лучших мировых производителей. От того, какой аппарат искусственного дыхания используется, зависит очень многое. Особенно, когда речь идёт о выхаживании малышей с экстремально низкой массой тела, с весом от 500 граммов. Надо подбирать параметры, следить за ними, чтобы лучше понимать состояние пациента», – рассказал анестезиолог-реаниматолог детской областной больницы Павел Котов.

Всего в отделении реанимации за год проходят лечение около 180 новорожденных, из них примерно 40% - глубоко недоношенные дети, которым требуется искусственная вентиляция легких. К осени отделение планирует получить два новых инкубатора последних моделей.

Такую аппаратуру установят в центральных районных больницах и в ведущих областных медучреждениях. В регионе сегодня ведется масштабное обновление оборудования для больниц. Закупаются МРТ, компьютерные томографы для Южно-Сахалинской городской больницы, областного онкологического диспансера, областной детской больницы, а также для центральных районных больниц Сахалина и Курил. Для районов области приобретаются 10 стоматологических мобильных комплексов. Эта работа по приобретению нового оборудования ведётся в рамках реализации национального проекта по развитию здравоохранения. Всего Сахалинская область в этом году потратит 2,7 млрд рублей на закупку медицинского оборудования.

Кроме того, во всех регионах Дальнего Востока в рамках программы единой субсидии будет оснащено 97 больниц, а также будут построены или отремонтированы более 35 учреждений здравоохранения.

Напомним, на социальное развитие центров экономического роста в регионах Дальнего Востока из федерального бюджета до 2021 года будет выделено более 94 млрд рублей. Построено, реконструировано и модернизировано будет 431 социальный объект по всему дальневосточному региону.