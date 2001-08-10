Садоводческим и огородническим товариществам Южно-Сахалинска предлагают субсидию
Садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, расположенным в Южно-Сахалинске, напоминают о приеме документов на предоставление субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Условия для получения субсидии:
- объединение осуществляет свою деятельность не менее 1 года с момента государственной регистрации;
- работы по инженерному обеспечению территории объединения и их оплата произведены в период с 1 января года, предшествующего текущему году, до 15 октября текущего года;
- на дату подачи заявления о предоставлении субсидии у заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ;
- на дату подачи заявления о предоставлении субсидии у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы РФ, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы РФ, из которого планируется предоставление субсидии;
- заявитель не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений;
- заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- заявитель имеет открытый расчетный счет в учреждениях Центрального банка РФ или кредитных организациях.
Список документов на получение субсидии садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом опубликован на официальном сайте администрации города.
Размер компенсации составляет 50% от понесенных затрат и не более 1 млн. рублей.
Документы принимаются до 15 октября 2019 года в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а, кабинет № 8, с понедельника по четверг с 09.00 до 17.15, в пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Консультацию по предоставлению субсидии можно получить по телефону 8 (4242) 300-738 (доб. 7).
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