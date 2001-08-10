Более 870 сахалинцев погасят долги за свет поэтапно
Сахалинэнергосбыт напоминает должникам о возможности заключения соглашения о реструктуризации. С начала года 873 сахалинца оформили документы о поэтапной выплате долга на общую сумму 14,6 млн рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.
Согласно заключенному соглашению долг клиента разбивается на части, и его можно выплачивать ежемесячно в рассрочку по оговоренному графику. При этом обязательным условием остаются текущие платежи. При выполнении всех условий соглашения санкции по ограничению энергоснабжения или взысканию долга в судебном порядке не применяются.
Сроки действия соглашения - от трех до шести месяцев, в отдельных случаях – до года. Первый взнос - не менее 30% от суммы долга. Он должен быть оплачен на момент заключения соглашения. При нарушении графика платежей подача электроэнергии будет ограничена, ее возобновление в прежнем объеме возможно только после погашения всей суммы долга, а также оплаты услуг по восстановлению доступа к сетям ПАО «Сахалинэнерго».
При взыскании задолженности Сахалинэнергосбыт (филиал ПАО ДЭК), выполняющий по агентскому договору функции по сбыту электроэнергии в зоне деятельности Сахалинэнерго, использует все меры, предусмотренные законодательством, в том числе - ограничение электроснабжения. Чтобы жилье не обесточили за долги, необходимо оплатить потребленную электроэнергию до 25-го числа любым удобным способом: посредством онлайн-ресурсов или «Автоплатежа», в почтовых и банковских отделениях, в кассах абонентских отделов.
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