Около 34% пенсионеров в Сахалинской области - неработающие

На Сахалине и Курилах около 34% пенсионеров - неработающие. После увольнения, у получателей страховых пенсий - эта выплата увеличивается. И они начинают получать страховую пенсию в полном размере с учетом индексаций, имевших место в период работы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального Пенсионного фонда.

Напомним, с 2016 года островные работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. И лишь когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.

Перерасчет осуществляется территориальными органами ПФР по данным, которые представляют работодатели в своих отчетах до 15 числа каждого месяца. Цель отчетности — определить, прекратил ли пенсионер трудовую деятельность. Самостоятельно приходить с заявлением в клиентскую службу ПФР - не нужно.

Отметим, в связи с установленными технологическими процессами, возобновление индексации страховой пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения. Однако, пенсионеру выплачивается прибавка к пенсии за эти три месяца.

В территориальных подразделениях ПФР работают телефонные линии для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком номеров можно на сайте организации. В сахалинском отделении фонда консультации граждан осуществляются по телефону 8 (4242) 49-55-05.