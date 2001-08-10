Почти 19 млрд рублей начислено в адрес сахалинских пенсионеров с начала года

В первом полугодии 2019 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда РФ, производились вовремя и в полном объёме. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР.

С учётом проведённой 1 января индексации страховых пенсий и увеличения размера ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам с 1 февраля, а также увеличения социальных пенсий с 1 апреля, Пенсионный фонд выплатил в первом полугодии в адрес пенсионеров 18 млрд. 910,4 млн. рублей. За шесть месяцев нынешнего года различные выплаты получили более 163 тысяч сахалинцев и курильчан.

Напомним, с 1 января 2019 года произведена индексация стоимости пенсионного коэффициента и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям на 7,05 %.

В результате повышения средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в регионе достиг 20 тысяч 487 рублей.

А с 1 февраля на 4,3% увеличился размер ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами и др. Перерасчет произведен 25 187 островитянам. Кроме того, с 1 апреля на 2% проиндексированы социальные пенсии.