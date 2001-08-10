ВТБ познакомил больше тысячи детей с героями мультфильма «Маша и Медведь»

Вчера, 25 июля, благотворительная программа «Мир без слёз» достигла экватора. С начала года банк ВТБ оказал помощь 13-ти детским медицинским учреждениям от Архангельска до Магадана. Больницы получили денежные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей для приобретения медицинского оборудования, а маленькие пациенты увидели интерактивные спектакли и получили памятные подарки. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу организации.

В этом году детские праздники проходят с участием героев популярнейшего мультфильма «Маша и Медведь». В ходе спектакля любимые всеми персонажи рассказывают малышам о правилах здорового образа жизни, демонстрируют ценности дружбы и взаимопомощи. Увлекательные приключения Маши и Медведя никого не могут оставить равнодушным, праздник надолго запоминается детям, что особенно важно во время непростого лечения в больнице. Уже более тысячи детей смогли увидеть героев своего любимого мультфильма вживую, а до конца года мероприятия программы «Мир без слёз» пройдут еще в 12-ти городах. В планах: Мурманск, Владивосток, Казань и т.д. У «Маши и Медведя» это первые гастроли подобного масштаба, приносящие радость тем, кто нуждается в ней больше всех.

В 2019 году мероприятия программы прошли в Москве, Челябинске, Архангельске, Омске, Саратове, Кемерово, Таганроге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре, Анапе и Магадане. С этого года банк ВТБ увеличил сумму пожертвований для региональных больниц в 2 раза, с 1,5 млн до 3 млн. Медицинские учреждения самостоятельно определяют, на покупку какого именно оборудования потратить сертификат, —подобный гибкий подход сохраняется на протяжении всех 16-ти лет истории благотворительного проекта.

Первые итоги акции в этом году — детская городская клиническая больница №9 им. Г. Н. Сперанского в Москве на свой сертификат приобрела портативный мобильный ультразвуковой сканер экспертного класса, который уже активно используется в работе. Ольга Брунова, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, рассказала: «Куплен аппарат действительно высокого класса, аналогов ему в нашем отделении не было, он значительно упростил ежедневную работу по диагностике заболеваний. На данный момент сканер помог более 30 маленьким пациентам».

В Архангельске детская областная клиническая больница им. П.Г. Выжлецова потратит сертификат на иммуноферментный фотометрический анализатор, а также на оборудование для дневного стационара (кабинет отоларинголога). По словам главного врача больницы Ольги Тюриковой, оборудование позволит проводить ряд операций малышам в режиме дневного стационара, без долговременной госпитализации: «Теперь ребенок будет находиться в больнице всего три-четыре часа и отправляться на амбулаторное лечение, то есть, домой. Сложно описать, насколько это важно для детей и их родителей. Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит увеличить количество операций в условиях дневного стационара с 84 до 110-115 в год».

«В 2003 году в банке было принято решение, что мы будем оказывать помощь детским лечебным учреждениям. Помогая больницам, мы можем помочь сразу очень многим детям, нуждающимся в этом. За это время мы оказали финансовую поддержку в размере 400 млн рублей. Я хочу обратить внимание на то, что на эти средства больницы приобретают именно то оборудование, которое им сейчас необходимо. Мы верим, что выбрали для поддержки очень важную для нашей страны тему развития детской медицины. Каждый год мы видим результаты наших усилий и планируем продолжать», — подчеркнул вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Дмитрий Ловейко, генеральный директор ГК «Анимаккорд», создавшей мультфильм «Маша и Медведь», подчеркнул, что «Компания Animaccord гордится тем, что герои нашего мультсериала участвуют в таком светлом, благотворительном проекте и помогают поддерживать маленьких пациентов и их родителей».

Перечень детских медицинских учреждений, которым была оказана помощь в 2019 году, а также полный список городов, где еще пройдут мероприятия, размещен ниже.