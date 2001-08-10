Российским регионам выделят около 10 млрд рублей на школьные автобусы и «скорые»

Председатель партии «Единая Россия», глава правительства Дмитрий Медведев поддержал ряд предложений, которые были озвучены в ходе очередного заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии. Так, на дополнительные инвестиции программ по приобретению школьных автобусов и машин «скорой помощи» в общем объеме регионам будет выделено до 10 млрд рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение партии.

Кроме того, одобрение председателя партии получили инициативы о снижении бюрократической нагрузки на учителей, увеличении финансирования реконструкции сельских домов культуры (ДК), поддержке строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) и бассейнов, устранении разницы между средними заработными платами педагогических работников по регионам.

С предложением об увеличении поддержки при реконструкции и строительстве сельских ДК к председателю партии обратилась координатор партпроекта «Культура малой Родины», первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. «Регионы подали заявки на 2020 год почти на 11 млрд рублей, а у нас имеется 2,6 млрд рублей. Все заявки подкреплены проектно-сметной документацией», - рассказала Казакова.

«Когда-то мы с вами эту тему начинали. Самое главное здесь - не остановиться и ее продолжать», - подчеркнул Медведев.

Координатор партпроекта также особо отметила важность поддержки детских театров. «Миллиард на детские театры, который сегодня есть, дал огромную возможность им развиваться. За счет этого театры сделали более двух тысяч постановок, закупили транспорт, обновили оборудование и кресла в залах. Нам нужно, чтобы еще два-три года эта поддержка сохранилась», - подчеркнула Казакова.

Член президиума генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов предложил продлить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов при вузах. По его словам, на сегодняшний день строится восемь бассейнов и 37 открытых и крытых ФОКов.

«Дмитрий Анатольевич сегодня поддержал идею выделить дополнительные средства на соответствующие партийные проекты», – сказал парламентарий.

Также он отметил, что Медведев дал поручение и согласие на дополнительные инвестиции программ по приобретению школьных автобусов и машин «скорой помощи» в общем объеме до 10 млрд рублей.

Никонов отметил, что в рамках реализации блока «Образование» предвыборной программы партии с 2016 года было построено 332 школы на более чем 160 тысяч мест и выступил с предложением устранить разницу между средними заработными платами педагогических работников по регионам. По его словам, необходимо разработать «дорожные карты», гарантирующие минимальную заработную плату при работе на одну ставку в размере не менее 70% от средней заработной платы по экономике региона и ее фиксацию в трудовых договорах с каждым учителем.

«По минимальным ставкам - это мы с вами обсудим. Надо посчитать, по средней в регионе как там устанавливают», - отметил Медведев.

В свою очередь координатор партпроекта «Здоровое будущее», депутат Госдумы Дмитрий Морозов сообщил, что в Программе ставилась задача по обновлению не менее 20% машин скорой помощи. «За три года с 43% в 2016 году до 32% удалось снизить количество тех автомобилей, которые имеют износ более пяти лет», - добавил он.

Координатор партпроекта «Новая школа», член президиума генсовета партии, депутат Госдумы Алена Аршинова выступила за снижение бюрократической нагрузки на учителей. Председатель партии призвал постепенно избавить учителей от излишней отчетности. «Любые органы управления, которые так или иначе распространяют свою компетенцию на школу в том или ином измерении, правоохранительные органы - все пишут и требуют обязательно личного ответа. Надо с этим бороться», - заявил он.

Также Медведев отметил, что «Единая Россия», в том числе, должна следить за работой малокомплектных школ, не допуская их закрытия.

Очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии прошло 25 июля в ЦИК «Единой России». Его провел Председатель «Единой России», глава правительства Дмитрий Медведев. Участники дискуссии представили отчеты по реализации блоков «Экономика роста и благосостояния», «Образование», «Культура» и «Здоровое будущее», а также рассмотрели экспертные предложения по повышению их эффективности. Комиссия по контролю за реализацией предвыборной программы партии на регулярной основе проводит обсуждение разделов с целью подведения промежуточных итогов и актуализации программы.