Сахалинскую область за пять лет планируют полностью газифицировать
Министр энергетики РФ Александр Новак и глава региона Валерий Лимаренко сегодня на рабочей встрече в Южно-Сахалинске договорились о дальнейшем сотрудничестве по развитию энергокомплекса и газификации островов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На Сахалине сейчас реализуют масштабную программу модернизации электросетевого комплекса на 2019-2029 годы. Соответствующий протокол по инициативе врио губернатора подписали в апреле этого года в Москве.
– Все это призвано повысить надежность электроснабжения на Сахалине и Курилах, свести к минимуму количество аварий природного и техногенного характера, – отметил Александр Новак. – Регион начал большие преобразования в экономике и социальной сфере, поэтому необходимо создать условия для быстрого и удобного подключения к сетям новых потребителей. И Минэнерго готово оказывать сахалинским властям всестороннюю поддержку.
За 10 лет 35 миллиардов рублей из федеральной и областной казны, а также внебюджетных средств энергокомпании «Русгидро» направят на реконструкцию ветхих сетей, строительство новых подстанций и других объектов энергетики на островах. Всего в программу вошли 55 объектов в большинстве районов области.
– На Сахалине и Курилах не должно оставаться ветхих сетей, которые давно перестали соответствовать климатическим условиям и требованиям сейсмической безопасности, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Федеральное министерство понимает важность этого вопроса и выступает нашим партнером.
Александр Новак также назвал Сахалинскую область одним из ведущих регионов страны с развитым топливно-энергетическим комплексом.
– Здесь высокие показатели добычи нефти и газа, действует первый в России завод СПГ. Видятся большие перспективы по увеличению объемов добычи и переработки природных ресурсов. Но самое главное – за ближайшие пять лет руководство области планирует на 100% обеспечить жителей газом, – сказал министр энергетики Российской Федерации.
По словам главы Сахалинской области, для этого будут развивать автономное газоснабжение с использованием сжиженного и компримированного топлива. В июне на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с Газпромом о строительстве комплекса СПГ в Поронайске. Этот проект позволит обеспечить газом, в том числе, жителей в удаленных районах на севере Сахалина и Курильских островах. Экологически чистое топливо можно будет использовать для нужд автономной энергетики и транспорта. Впоследствии, с развитием производства, излишки продукции могут быть направлены в другие регионы Дальнего Востока.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?