Сахалинскую область за пять лет планируют полностью газифицировать

Министр энергетики РФ Александр Новак и глава региона Валерий Лимаренко сегодня на рабочей встрече в Южно-Сахалинске договорились о дальнейшем сотрудничестве по развитию энергокомплекса и газификации островов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На Сахалине сейчас реализуют масштабную программу модернизации электросетевого комплекса на 2019-2029 годы. Соответствующий протокол по инициативе врио губернатора подписали в апреле этого года в Москве.

– Все это призвано повысить надежность электроснабжения на Сахалине и Курилах, свести к минимуму количество аварий природного и техногенного характера, – отметил Александр Новак. – Регион начал большие преобразования в экономике и социальной сфере, поэтому необходимо создать условия для быстрого и удобного подключения к сетям новых потребителей. И Минэнерго готово оказывать сахалинским властям всестороннюю поддержку.

За 10 лет 35 миллиардов рублей из федеральной и областной казны, а также внебюджетных средств энергокомпании «Русгидро» направят на реконструкцию ветхих сетей, строительство новых подстанций и других объектов энергетики на островах. Всего в программу вошли 55 объектов в большинстве районов области.

– На Сахалине и Курилах не должно оставаться ветхих сетей, которые давно перестали соответствовать климатическим условиям и требованиям сейсмической безопасности, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Федеральное министерство понимает важность этого вопроса и выступает нашим партнером.

Александр Новак также назвал Сахалинскую область одним из ведущих регионов страны с развитым топливно-энергетическим комплексом.

– Здесь высокие показатели добычи нефти и газа, действует первый в России завод СПГ. Видятся большие перспективы по увеличению объемов добычи и переработки природных ресурсов. Но самое главное – за ближайшие пять лет руководство области планирует на 100% обеспечить жителей газом, – сказал министр энергетики Российской Федерации.

По словам главы Сахалинской области, для этого будут развивать автономное газоснабжение с использованием сжиженного и компримированного топлива. В июне на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с Газпромом о строительстве комплекса СПГ в Поронайске. Этот проект позволит обеспечить газом, в том числе, жителей в удаленных районах на севере Сахалина и Курильских островах. Экологически чистое топливо можно будет использовать для нужд автономной энергетики и транспорта. Впоследствии, с развитием производства, излишки продукции могут быть направлены в другие регионы Дальнего Востока.