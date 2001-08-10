Больше 46 тысяч островитян получили свои пенсионные накопления
Прием заявлений на назначение выплат из средств пенсионных накоплений начался с 1 июля 2012 года. За прошедшее время в территориальные органы ПФР по Сахалинской области обратилось 52 598 пенсионеров. Соответствующие выплаты установлены 47 646 жителям региона, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Пенсионный фонд.
Подавляющее большинство - 46 723 человека, в отношении которых принято решение о назначении выплаты, получили свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Однако есть и те, кому накопленные средства выплачиваются в виде накопительной пенсии (856 человек). А вот срочная пенсионная выплата назначена 67 жителям области.
Средний размер единовременной выплаты — 17 879,38 рубля. Средний размер срочной пенсионной выплаты — 1886,68 рубля. Средний размер ежемесячной выплаты в виде накопительной пенсии — 1047,85 рубля.
Выплата средств пенсионных накоплений на Сахалине и Курилах назначается в соответствии с прежним пенсионным возрастом: с 50 лет - женщинам и с 55 лет - мужчинам, если к этому возрасту они уже заработают «условное» право на установление досрочной страховой пенсии по старости.
А «условность» заключается в том, что мужчины и женщины, к 55 и 50 годам соответственно, должны проработать не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом страховой (общий) стаж должен быть не менее 25 лет у мужчин и 20 – у женщин. И конечно, требуется наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов.
Добавим, на выплату могут рассчитывать те, кто имеют на индивидуальном лицевом счете в ПФР средства пенсионных накоплений, сформированные за счёт:
- обязательных страховых взносов на накопительную пенсию, уплаченных работодателем,
- средств дополнительных добровольных страховых взносов, сделанных в рамках Программы государственного софинансирования пенсии,
- средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.
Назначение любого вида выплаты из средств пенсионных накоплений носит заявительный характер.
В «личном кабинете» на сайте ПФР запущены сервисы по назначению накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений.
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