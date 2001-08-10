Дополнительные авиарейсы организуют между Сахалином и Итурупом
Между Сахалином и Итурупом организуют дополнительные авиарейсы. Традиционно летом на этом направлении увеличивается пассажиропоток, а дополнительные авиарейсы помогут его разгрузить. Их будут выполнять по субботам с 3 августа по 21 сентября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на прес-службу региональное правительства.
– Авиабилеты из Южно-Сахалинска на Итуруп и обратно раскуплены на месяц вперед. Нам об этой ситуации хорошо известно, и мы держим её на контроле. Теперь каждую субботу будет отправляться один дополнительный рейс, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.
Договоренностей о добавочном рейсе достигли региональный минтранс и авиакомпания «Аврора». Из Южно-Сахалинска самолет будет отправляться в 10:05, а прибывать на Итуруп в 11:05. Вылет в обратном направлении – в 12:05, а прибытие в Южно-Сахалинск – в 13:15.
Летом количество желающих посетить Итуруп увеличивается в несколько раз. На остров прибывают рыбаки, ученые, туристы, местные жители возвращаются домой с материка. Как правило, они приобретают билеты заблаговременно – из-за этого на линии иногда возникает нехватка посадочных мест.
Люди, которые столкнулись дефицитом авиабилетов, могут воспользоваться услугами водного транспорта. Сегодня между островами курсирует теплоход «Игорь Фархутдинов». В августе он совершит восемь рейсов.
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