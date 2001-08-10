Фермерам Сахалинской области доплатят за производство молока
С 1 сентября 2019 года в островном регионе увеличивают субсидию на закупку товарного молока для переработки. Цена вырастет в среднем на 10% или 80 копеек за литр. На эти цели в бюджете Сахалинской области изыскали более 8 миллионов рублей на текущий финансовый год, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
- Это существенное увеличение. Все делается для того, чтобы сахалинцы и курильчане получали качественную продукцию, а фермеры – стимул к развитию своего производства, - сказал врио губернатора Валерий Лимаренко.
Вопрос о необходимости увеличения закупочной цены на молоко был поднят 1 июля на рабочей встрече Валерия Лимаренко с сельхозтоваропроизводителями. Тогда представители аграрного сообщества поинтересовались почему молоко закупается по разным ставкам у представителей крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
По инициативе врио губернатора проведен анализ закупочных цен и действующих мер финансовой поддержки производителей сырого молока. Цель - найти возможности дополнительной поддержки товаропроизводителей и оптимизации ценообразования на рынке сырого молока.
Анализ показал, что сегодня в рамках действующей региональной программы поддержки сельхозпроизводителей, субсидии КФХ и ЛПХ предоставляются различные, но общий уровень финансовой поддержки одинаков. Совокупный уровень всего объема субсидий при пересчете на литр реализованного молока, как в крестьянско-фермерских хозяйствах, так и в личных подсобных хозяйствах, составляет около 15 рублей.
На встрече фермеры также жаловались, что закупочная цена на молоко не меняется долгий период времени. По этому вопросу принято комплексное решение: региональные власти увеличивают субсидии, а переработчики - закупочную цену. Так, крупнейшие молокоперерабатывающие предприятия решили увеличить базисные закупочные цены до 24,5-25 рублей за литр товарного молока.
Таким образом, сахалинские сельхозпроизводители уже с сентября начнут получать дополнительно за каждый литр произведенного молока из областного бюджета и от переработчиков дополнительно до 2,3 рубля.
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