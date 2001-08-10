Банк ВТБ запускает VR-ипотеку в Якутии

ВТБ представляет новый сервис подбора квартиры в Якутии – VR-ипотеку. Благодаря очкам виртуальной реальности (virtual reality) жители региона смогут выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита понравившуюся недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Краснодаре. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка.

С помощью сервиса посетители могут удаленно посмотреть квартиры в жилых комплексах у аккредитованных застройщиков ВТБ. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат.

Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного займа. После выбора объекта недвижимости сделку можно провести в Якутске, не выезжая для оформления документов в другой город.

«Среди наших клиентов есть те, кто берет кредит для приобретения объекта недвижимости в другом регионе. Как раз для таких сделок VR-ипотека очень удобна. Мы уверены, что наши заемщики оценят уникальный сервис и останутся им довольны», - прокомментировал управляющий ВТБ в Республике Саха (Якутия) Денис Леонтьев.

ВТБ представил новое решение с использованием технологии virtual reality в рамках Петербургского международного экономического и Московского урбанистического форумов. С июля VR-ипотека доступна в Москве. В число первых регионов для старта проекта вошли Республика Саха (Якутия) и Красноярский край. Пилот продлится в банке до конца сентября. В Якутске воспользоваться новой технологией можно в офисе ВТБ формата «Привилегия» по адресу: ул. Октябрьская, д. 3. Запись клиентов на VR-сеанс осуществляется заранее.