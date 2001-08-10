Инвестсовет Сахалинской области переходит на новый формат работы

Инвестиционный совет Сахалинской области переходит на новый формат работы. В его состав дополнительно войдут еще более 30 представителей бизнеса. Доля предпринимателей в структуре совещательного органа вырастет до 70%. Об этом стало известно накануне, 31 августа, на заседании инвестиционного совета под председательством главы региона Валерия Лимаренко, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Инвестсовет – это хорошая площадка для формирования обратной связи от деловых людей. Поэтому чем больше бизнесменов участвует в обсуждении вопросов, тем лучше. Нам важно знать о проблемах, чтобы оперативно устранять их совместно с профильными специалистами. Хотим услышать как руководителей крупных частных компаний, так и индивидуальных предпринимателей с их трудностями, - отметил глава региона Валерий Лимаренко, открывая мероприятие.

Одна из таких проблем – задолженность за вывоз мусора, которая накопилась у сахалинских бизнесменов. Общая сумма – 113 миллионов рублей. Долг возник из-за ошибки в расчетах. С запуском новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами выяснилось – утилизировать необходимо больше мусора, чем ожидалось. С подрядчиками уже рассчитались в полном объеме.

Задача островного руководства – создать привлекательную среду для инвестиций. Это невозможно без снижения административного давления. Его нужно свести к минимуму, отметили участники совещания. Для этого важно усилить взаимодействие с надзорными органами и подходить более ответственно к проверкам на предприятиях.

Сегодня островное руководство работает над ускорением документооборота в сфере предпринимательства. Например, в прошлые годы на регистрацию юридического лица в Сахалинской области в среднем уходило 11 дней, теперь – 9 с половиной.

Одна из ключевых целей инвестсовета – тесный диалог бизнеса и власти. Он помогает сформировать каркас новых взаимоотношений. Это основа для амбициозной задачи, обозначенной главой региона Валерием Лимаренко. Уже в следующем году Сахалин и Курилы должны войти в топ-10 национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

­­– Та командная работа, которая выстроилась между бизнесом, властью и госорганами – очень конструктивна. У меня никаких сомнений нет, что мы будем её продолжать. Поэтому подняться выше в нацрейтинге – реально. Хотелось, чтобы мы вошли в пятерку лучших, - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко.

Для упрощения работы предпринимателей в регионе создаётся многопрофильный центр «Мой бизнес». Он будет работать в формате «одного окна» по аналогии с МФЦ «Мои документы», но только с юридическими лицами. Его задача – максимально сократить бюрократические проволочки и оказать бизнесу практическую помощь в оформлении документов, через консультации и очные встречи с представителями власти.

В ближайшее время на Сахалине запустят и еще один сервис для деловых людей – «Бизнес.Сахалин.Онлайн». Он будет работать по аналогии с уже действующей платформой «Сахалин.Онлайн». С помощью нового сайта любой предприниматель сможет задать вопрос или рассказать о проблеме, чтобы оперативно получить помощь. Это сделает взаимодействие бизнеса и власти ещё более открытым.