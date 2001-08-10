ВТБ в Амурской области увеличил портфель кредитов в сегменте МСБ до 8,9 млрд рублей

В первом полугодии 2019 года ВТБ в Амурской области нарастил корпоративный кредитно-документарный портфель предприятиям малого и среднего бизнеса до 8,9 млрд рублей (+8% с начала года). Портфель привлеченных средств в этом сегменте за январь-июнь превысил 10,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка.

В структуре заемщиков корпоративного кредитного портфеля банка превалируют предприятия пищевой промышленности и АПК (50%), торговли (19%), транспорта и строительства (17%).

Управляющий ВТБ в Амурской области Ирина Малых отметила: «Амурская область исторически ориентирована на развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности. Именно в этих отраслевых сегментах предпринимательская активность наиболее динамична. Мы видим, что малый и средний бизнес растет не только количественно, но и качественно. Среди стратегических задач ВТБ — ориентация на потребности клиента, развитие продуктовой линейки и обеспечение передовой технологической поддержки. Мы работаем и видим рост доверия к банку, что подтверждает статистика финансовых показателей по итогам первого полугодия».