За шесть месяцев ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
Банк ВТБ за шесть месяцев 2019 года в рамках программы «Ипотека с господдержкой» провел порядка 3,2 тысячи ипотечных сделок почти на 10 млрд рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка.
Программа льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Республике Башкортостан и Новосибирской области. При этом средняя сумма кредита в московском регионе составила 5,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 3,5 млн рублей, в других субъектах – 2,2 млн рублей.
«В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил лучшие на рынке условия по ипотечной ставке – 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 млн рублей, именно поэтому мы ожидаем дальнейшего спроса среди семьей, которые подходят под эти условия», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.
Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.
Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.
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