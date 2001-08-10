Областная стоматология примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»

В среду, 7 августа, сахалинская областная стоматологическая поликлиника получит сертификат на покупку нового оборудования. Вручение пройдет в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который больница приобретет высокотехнологичное оборудование. Также для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили волшебные сундучки с карандашами и красками.

«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. Объем благотворительной помощи по программе в 2019 году составит более 75 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Южно-Сахалинск не первый раз становится участником благотворительной программы «Мир без слёз». В 2011 году детская городская поликлиника получила в ВТБ высокотехнологичного комплекса офтальмологического оборудования для создания специализированного кабинета профилактики нарушений и коррекции зрения. В 2015 году финансовая поддержка составила — 1,5 млн рублей на приобретение оборудования для диагностики поражения сетчатки и зрительного нерва у детей.